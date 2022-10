S. Salvatore di Fitalia, un milione di euro per la nuova scuola

Ancora finanziamenti per il Comune di S. Salvatore di Fitalia che ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione un milione di euro, proveniente dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Pnrr) , per riequilibrare l’offerta scolastica comunale mediante il recupero di un immobile per la realizzazione di un nuovo asilo nido e spostare la scuola dell'infanzia. In particolare è stata finanziata la realizzazione di un asilo attraverso la demolizione e la ricostruzione dell'edificio scolastico sito in contrada Scrisera.

«Un processo di ammodernamento – commenta il primo cittadino di S. Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante - su cui abbiamo lavorato, puntando tempo e risorse. Come è noto a S. Salvatore di Fitalia tutte le scuole sono in un unico plesso, carente di spazi specifici, tra cui la mensa e la palestra. Con tale progetto appena finanziato, oltre ad aprire un asilo nido, si potrà pensare di spostare l'Infanzia nella nuova struttura, liberando spazi per ampliare l'offerta scolastica, recuperando anche un immobile che per decine di anni è stato comunque una scuola».

