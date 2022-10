Messina, inaugurato il nuovo ufficio postale a Pace

È stata inaugurata oggi, giovedì 27, alla presenza del Sindaco Federico Basile e di rappresentanti di Poste Italiane la sede rinnovata dell’ufficio postale di Pace, sito in via Consolare Pompea n. 517, a conclusione di interventi infrastrutturali per dotarla di maggiori confort e di sicurezza per il personale e la clientela. “È un risultato atteso quello di oggi e motivo anche di grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale, che ha sempre rappresentato le esigenze della comunità cittadina – ha commentato il Sindaco Basile – tenendo conto delle esigenze del territorio.

“Ringrazio Poste Italiane, a conferma della costante e proficua collaborazione con il Comune di Messina – ha aggiunto il Primo cittadino – finalizzata a garantire un servizio essenziale per gli abitanti residenti in zone distanti dal centro cittadino mi riferisco soprattutto agli anziani che vivono nel comprensorio di Pace che hanno difficoltà a spostarsi in altri uffici postali, e non meno l’ubicazione della sede in una posizione strategica, quale la riviera nord della città, che soprattutto nel periodo estivo diventando fruibile non soltanto per i residenti, funge certamente da volano anche per il tessuto economico, commerciale e turistico dell’area rivierasca”. L’ufficio postale di Pace è dotato di due sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni postali e finanziarie. Prevista inoltre a breve l’installazione di un nuovo sportello ATM Postamat h24 tutti i giorni della settimana.

“L’Azienda conferma così la capillarità della propria rete di servizi in provincia di Messina, dove è già presente con oltre 200 uffici postali, nonché il piano di interventi in favore dei cittadini e in sinergia con le istituzioni del territorio”, hanno evidenziato i rappresentanti di Poste Italiane. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

