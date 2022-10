Messina, Capo Peloro torna la capitale degli Aquiloni per tre giorni

È tutto pronto per l’attesissimo Festival degli Aquiloni che per tre giorni, a partire da domani, trasformerà l’incantevole spiaggia di Capo Peloro, in un luogo ricco di colori, musica, arte e poesia. Un appuntamento da non perdere, giunto alla IV edizione, rivolto a grandi e piccini che fino a domenica potranno godere dell’impareggiabile scenario dello Stretto sovrastato da tantissimi aquiloni di forme, tonalità e dimensioni diverse. A promuoverlo la Pro Loco di Capo Peloro, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Messina nell’ambito del progetto VisitMe, di Unpli e della VI Circoscrizione, in collaborazione con la Fondazione Horcynus Orca. Un appuntamento di successo che dopo lo stop causato dalla pandemia torna, a differenza delle precedenti edizioni, nella stagione autunnale e vedrà la speciale partecipazione dell’associazione aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno, degli aquilonisti Eolo Gubbio e degli organizzatori del famosissimo Festival internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, tra i quali Ignazio “Capitan” Billera.

I dettagli sono stati resi noti nel corso di un incontro con i giornalisti che si è tenuto nella sala Falcone e Borsellino del Comune dal presidente della Pro Loco di Capo Peloro, Nello Cutugno; dalla vice presidente Barbara Buceti; dal segretario Paolo Alibrandi, alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Enzo Caruso, Massimiliano Minutoli e Liana Cannata e del presidente di UniPegaso Nanni Ricevuto.

Ad intervenire, tra gli altri, anche la dirigente scolastica dell’Istituto Nautico “Caio Duilio” Daniela Pistorino. «Sarà una grande festa – ha detto Cutugno – all’insegna della condivisione, della cultura e della sostenibilità e il nostro Festival ha un valore sociale, culturale e promozionale. Partecipano tante associazioni del terzo settore e questa tre giorni richiama grandi, piccini e famiglie al divertimento, al rispetto e alla fruizione dei nostri luoghi». Grande entusiasmo è stato espresso dal sindaco Basile che conosce bene l’iniziativa, avendo partecipato con la sua famiglia alle scorse edizioni, il quale ha detto che il Festival costituisce un’occasione in cui il Comune è impegnato a sostenere azioni che creano aggregazione. Si comincia domani alle 15 a piazza Lanternino con una serie di eventi e attività fino a domenica 23 ottobre. Nella spiaggia libera sotto il Pilone sarà allestito il campo volo per le suggestive esibizioni degli aquilonisti, sia durante le ore di luce che in volo notturno.

Molto attesa la seconda edizione delle “vie della poesia” che sarà inaugurata dal prof. Giuseppe Rando, il quale accompagnerà i presenti lungo un percorso poetico che prevede l’installazione di circa ottanta scritti di autori siciliani e non solo, da piazza Chiesa passando per via Fortino fino al Parco Horcynus Orca. Nella zona detta “del Lanternino” si terranno laboratori creativi per i più piccoli e un workshop organizzato da “Kano” e sarà allestita un’ampia Area pro-market con moltissime proposte artigianali. Spazio anche ai “Giochi medievali” a cura dell’associazione Cuore di Drago nel giardino delle sabbie del Parco Horcynus Orca. Per tutta la durata del Festival resteranno aperti al pubblico il Museo di Arte contemporanea Macho e la Sala immersiva e davanti al Parco Horcynus, in collaborazione con Atm, resterà esposto lo storico autobus numero 8 che in passato collegava il borgo alla città, al cui interno si potranno ascoltare “I racconti dei cantastorie dell’8”, a cura dell’associazione Arb. “Il Giardino di Eolo” sarà allestito dagli allievi e dai docenti dell’Istituto comprensivo “Evemero da Messina” (in collaborazione con Sealands Service Peloro Volley), un workshop sui nodi marinari nella terrazza del Parco Horcynus Orca a cura degli allievi dell’Istituto Nautico “Caio Duilio” e un’estemporanea d’arte a cura degli allievi del Liceo “Basile”. In programma, anche lo spettacolo teatrale itinerante “Tra Scilla e Cariddi” di Daf Project e una sessione di Live Drawing insieme ai fumettisti dell’Officina del Sole: Lelio Bonaccorso, Fabio Franchi, Michela De Domenico e Giuliana La Malfa. Non mancherà la buona musica con i Pastori di Unicorni, DJSet Morgan, i Dangerous Mood e i Kaja City.

