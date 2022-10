Tragedia a Messina, Gianfranco Minuti muore mentre gioca a calcetto

Lutto nel mondo della politica e dello sport. È morto durante una partita di calcetto Gianfranco Minuti, 51 anni, presidente provinciale dell’Asi (Alleanza Sportiva Italiana) e componente dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia. Nel 2017 si era candidato alle elezioni regionali con Diventerà Bellissima. Minuti è stato soccorso dai compagni di squadra e trasportato d'urgenza all'ospedale Piemonte, ma i medici non hanno potuto salvargli la vita. Minuti era responsabile delle vendite per la Barilla nel Meridione, lascia la moglie e un figlio.

Tantissimi i messaggi: "Incredulo. Sono profondamente addolorato per la improvvisa tragedia. Il mio amico Gianfranco non c'è più. Ragazzo appassionato, ottimo manager, punto di riferimento. Se ne è andato così... improvvisamente, nella serenità di un passatempo. Sono vicinissimo alla famiglia. Riposa in pace" scrive Silvano Arbuse. "Un bravissimo ragazzo ci lascia. Una stima reciproca. Grazie è stato un onore averti conosciuto. La vita è assurdaaaa" scrive Sebastiano Merulla.

I funerali saranno domani alle 15 a Salice.

