Taormina, al Teatro Antico niente spettacoli dal 6 al 20 agosto

L'Amministrazione comunale di Taormina prova a giocare d’anticipo per scongiurare, in vista del 2023, il solito caos estivo che si verifica nella stagione turistica nel periodo di massimo afflusso dei visitatori sul territorio. E arriva già una prima tanto sperata svolta. Si tratta del momento dell’anno di gran pienone in cui sono in programma anche i concomitanti eventi al Teatro Antico che portano ulteriori 5.000 persone nel centro storico della Perla dello Ionio: e ciò rende poi difficilmente gestibile Taormina in termini di viabilità e vivibilità.

Stavolta arriva la notizia che nella programmazione della prossima stagione è stato ufficialmente deciso dalla Regione siciliana lo stop ai concerti e ai vari spettacoli al Teatro Antico nel periodo che andrà dal 6 al 20 agosto.

«Proprio nelle scorse ore è stata presa una decisione positiva e importante per la stagione 2023 degli spettacoli al Teatro Antico di Taormina - spiega il primo cittadino della Perla dello Ionio Mario Bolognari -. La Commissione di Anfiteatro Sicilia, presieduta da Angela Scaduto, e che ha come segretario Giorgio La Valva, si è infatti riunita in videoconferenza adottando una buona parte del calendario per il prossimo anno. Non spetta a me fare anticipazioni, ma desidero comunicare solo due decisioni importanti. La prima riguarda il periodo 6-20 agosto 2023, durante il quale sono previste le visite serali del Teatro Antico, con esclusione quindi di concerti o altro tipo di spettacoli. Si tratta di due settimane di fermo che chiedevo da anni e che, finalmente, la commissione ha deliberato. Per questo ringrazio la dottoressa Scaduto e tutti gli altri componenti della commissione per la giusta scelta, che ci consentirà di gestire meglio la città e la sua capacità di accoglienza nel 2023».

