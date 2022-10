Stretto di Messina, pilone di Torre Faro illuminato per la sicurezza degli aeromobili

È tempo di restyling luminoso per il pilone di Torre Faro, che svetta maestoso sulla spiaggia di Capo Peloro, rivolto verso lo Stretto di Messina. Il dipartimento Servizi tecnici di Palazzo Zanca ha pubblicato un avviso firmato dal dirigente Antonio Amato e relativo all’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di segnalamento luminoso e adeguamento alle norme Icao (Organizzazione internazionale per l’aviazione civile)”. A farsene carico sarà la ditta Costa-Visalli srl, con sede a Roccavaldina, che ha offerto un ribasso del 6,50 per cento per un importo contrattuale di 49.641,31 euro oltre Iva. Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Saglimbeni.

I motivi alla base dell’intervento sono enunciati in una determina siglata dallo stesso Amato. E nella quale si premette che «l’impianto di segnalazione al sorvolo del Pilone Siculo di Torre Faro realizzato nel 2014 risulta fuori servizio», «gli aerofari danneggiati devono essere sostituiti e successivamente riattivati così come disposto dalle norme Icao».

