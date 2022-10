Coda d’ambulanze a Milazzo, donna ferita attende 50 minuti! E il mezzo arriva da... Patti

Storie quotidiane. Di incidenti stradali e di soccorsi che tardano ad arrivare mandando in escandescenze i congiunti della persona coinvolta. È accaduto la scorsa settimana, si è ripetuto ieri, si verificherà nuovamente la prossima volta se nessuno deciderà di risolvere il problema. Parliamo dell’intervento dell’ambulanza del 118 che ieri a Milazzo è intervenuta per soccorrere un giovane rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, ma pur sempre seria, 50 minuti dopo l’incidente. Strali e proteste dettate anche dalla situazione, ma poi le verifiche delle motivazioni per quanto accaduto sono ancora più gravi e confermano che l’équipe del 118 che arriva sul posto c’entra poco o nulla con i disservizi. Ecco cosa è accaduto in particolare ieri. Pochi minuti dopo le 13 in prossimità dell’incrocio tra la via Risorgimento e la via Madonna del Lume, una donna di 29 anni viene investita da una Peugeot 207 guidata da un giovane di 23 anni. Solita prassi con richiesta dell’ambulanza e dei vigili urbani per i primi accertamenti. Ma dell’ambulanza neppure l’ombra dopo i primi dieci minuti. Dopo venti, dopo trenta, con la tensione alle stelle. Al cinquantesimo minuto di attesa l’arrivo del mezzo di soccorso da Patti.

