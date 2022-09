Barcellona, truffa a un ottantenne: altro processo ad Anna Santa Catanesi e la figlia Pina

Nuova telenovela dopo la misteriosa scomparsa del marito – di cui non si è trovato nemmeno il cadavere – per Anna Santa Catanesi, 78 anni, originaria di Barcellona, la donna che fin dagli anni '80 ha sedotto anziani tanto da essere conosciuta un tempo come “la mantide” della Piana di Milazzo e per l'inseparabile figlia Giuseppina “Pina” Azzena, 57 anni, le quali si sarebbero rese protagoniste dell'ennesima presunta truffa ai danni di un anziano.

In quest'ultimo caso si tratterebbe di un ottuagenario di San Filippo del Mela dal quale, in più riprese e fino a settembre del 2020, madre e figlia si sarebbero fatte consegnare somme di denaro per complessivi 169.500 euro, pari – come stimato dalla Procura di Barcellona – a 189.298,23 euro, se si tiene conto anche degli interessi maturati, oltre ad altro denaro contante che sarebbe stato preteso nel corso dell'anno 2020. Tutto ciò senza mai né restituire le somme “date in prestito” dalla persona raggirata “né fargli il regalo” che madre e figlia avrebbero “promesso” all'anziano.

