San Filippo del Mela, accordo con l’Ati per accelerare sul depuratore

Un ulteriore passo avanti sarà compiuto nella programmazione dei lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dell'impianto di depurazione comunale, che si trova in contrada Fiumarella, sul territorio comunale di Milazzo, a destra del torrente Mela.

In particolare, dovrà essere approvato uno specifico schema di accordo tra l'Ati di Messina e il Comune di San Filippo del Mela per l'intervento in questione, reso possibile per mezzo delle risorse economiche destinate all'ente locale filippese dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Il Comune, essendo beneficiario delle somme concesse nonché soggetto attuatore degli interventi, in base a quanto previsto nel decreto di assegnazione, dovendo rispettare le scadenze imposte per la realizzazione delle opere, ha già dato corso alla redazione dei progetti dei lavori. Previo raccordo con la Struttura tecnica amministrativa dell’Ati idrico Messina, è stato dunque predisposto un apposito atto di accordo che sarà sottoscritto nelle prossime settimane tra i due Enti.

