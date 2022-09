Messina, assunzioni al Comune, in un anno è cambiato tutto: ecco i posti nel dettaglio

La guida politica è la stessa, la Giunta pressoché identica, il sindaco di oggi è stato scelto dal sindaco di allora ed era, in quella fase, il direttore generale del Comune. Eppure in un anno è cambiato tutto, nelle scelte politiche sul personale di Palazzo Zanca. Due giorni fa il sì al Piano di fabbisogno del personale ha aperto le porte a oltre 600 assunzioni nei prossimi due anni. Eppure nell’ottobre 2021, quando venne approvato il precedente Piano del fabbisogno, l’orientamento fu completamente diverso. Con un input ben preciso: «Non prevedere alcuna assunzione per il triennio 2022-2024». E non perché il Comune non potesse assumere già allora, ma per una chiara scelta politica: «in ordine alla programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato» venne deciso di «dover attendere l’esito dell’esame della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio finanziario, nonostante il possesso, in capo all’Ente, delle facoltà assunzionali per coprire tutti i posti vacanti nella nuova dotazione organica». Un anno dopo, anzi meno, non c’è ancora l’esito dell’esame della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio, anzi, si è ripartiti dalla “casella” del ministero dell’Interno.

Il dettaglio, posto per posto. Ma in quali ruoli, nel dettaglio? Partiamo dagli 11 in comando: sono un esperto informatico, due istruttori amministrativi, due istruttori di polizia municipale e due operai generici. I 22 assunti grazie al Fondo povertà (e in quota parte anche al Fondo di solidarietà comunale) e per i quali si procederà con la stabilizzazione sono 18 assistenti sociali, uno psicologo e 3 educatori professionali. Poi ci sono ben 79 funzionari amministrativi, 25 funzionari contabili, 100 funzionari tecnici, 5 funzionari dell’area di vigilanza, 5 avvocati, 20 funzionari legali, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici. Per i 46 agenti di polizia municipale è previsto un altro contratto a tempo determinato per 12 mesi, finanziato col Fondo Sicurezza urbana. Una grande “infornata”, della quale, al momento, nulla è stato comunicato alle organizzazioni sindacali, lamentano queste ultime. Pronte a rendere pubbliche alcune osservazioni.

