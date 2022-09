Messina, lavori di riqualificazione del piazzale ATM con un occhio rivolto all'ambiente

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione del piazzale dell'ATM con una attenzione particolare all'ambiente. L'intervento, infatti, prevede un sistema di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia in apposite vasche per evitare lo sversamento di fattori inquinanti. "Un intervento non dovuto, stante l'epoca di realizzazione del deposito, ma che oggi è un dovere etico e morale per garantire un servizio che sia green sotto tutti i punti di vista", dichiara il presidente Pippo Campagna, precisando altresì che l'intervento è finanziato totalmente con fondi del bilancio della Società.

Gli interventi di riqualificazione prevedono altresì la realizzazione di una pensilina fotovoltaica di ricovero bus di ben 550 mq che servirà all'autoproduzione di energia elettrica per la ricarica degli autobus elettrici che compongono l'attuale parco e degli altri mezzi che arriveranno nel corso del 2023: un aspetto di non poco conto, quest'ultimo, che si somma alla scelta operata dall'ATM SpA sin dall'inizio di utilizzare forniture di energia elettrica con certificazione di provenienza al 100% da fonti rinnovabili.

