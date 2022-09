Milazzo, Marina Garibaldi grande isola pedonale

Milazzo ha tutte le caratteristiche per essere vissuta come una grande isola pedonale. Spazi così ampi, specie la Marina Garibaldi, che si prestano a diventare delle location naturali per eventi. Come sta accadendo in questi giorni in cui l’amministrazione comunale ha deciso di promuovere spettacoli. Una grande risposta della gente. Sia milazzesi che della provincia, come testimonia la foto che pubblichiamo. Uno “spettacolo” nello spettacolo. Ma ora è opportuno che il sindaco Midili non faccia passi indietro. È stato detto che si vuole riorganizzare la viabilità e come riferiamo in questa stessa pagina, si sta rimodulando il Piano del traffico. Ben fatto, ma il punto di partenza deve essere la chiusura del centro cittadino. Si può fare visto che le due aree di sosta realizzate in questa occasione, con un servizio navetta dedicato, hanno dimostrato di funzionare bene.

