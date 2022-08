Milazzo, tredici persone denunciate durante i controlli di Ferragosto

Tredici persone denunciate durante i classici controlli di Ferragosto. I carabinieri della Compagnia di Milazzo, in concomitanza dei servizi svolti sull’arcipelago eoliano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della cittadina mamertina finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità. Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, una persona per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest,

una persona perché trovata in possesso di un coltello e un'altra per aver asportato parti del proprio motorino già sottoposto a sequestro. Due i denunciati, invece, per tentata vendita di prodotti contraffatti, mentre ad altre tre è stato contestato l'aver organizzato una serata danzante in un lido balneare sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e licenze. In 9 sono stati segnalati alla Prefettura di Messina poiché in possesso di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale.

Gli altri dati

Nel corso dei servizi sono state controllate 254 vetture e 298 persone, (29 nel proprio domicilio) in quanto sottoposte a misure privative della libertà personale.

