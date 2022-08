Pace del Mela, riqualificazione asse viario Irsap: il nuovo asfalto induce all’ottimismo

Al via la tanto attesa e urgente collocazione del nuovo asfalto lungo l’asse viario Irsap ex Asi Giammoro-Milazzo. Più precisamente, la ditta che si sta occupando del progetto di riqualificazione dell’area ha eseguito la stesura del nuovo manto bituminoso su buona parte del percorso ricadente sul territorio di Pace del Mela. Dopo la pausa di Ferragosto, il cantiere proseguirà anche su San Pier Niceto e Monforte San Giorgio. Così come riferisce il progettista dell’Irsap, l'ing. Sergio Sofia, la bitumazione interesserà le porzioni di strada più critiche e i tratti in cui insistono le rotatorie. «Proprio qui – ha spiegato – tecnicamente sarà installato il “road mesh”, che è un unico strato di rinforzo ad alta resistenza. Questo particolare materiale a rete è solitamente utilizzato per la costruzione e la manutenzione delle strade dove sussistono condizioni sfavorevoli e, di conseguenza, rimedi tradizionali non sono consentiti».

