Messina, ecco come sarà attuata la svolta “verde”

Se ne sta parlando ormai da mesi. Ma ora la “svolta green” della città prende forma ed è uno dei capisaldi del “Rilancia Messina” presentato nei giorni scorsi dal sindaco Federico Basile e dalla sua Giunta. «Innovazione e qualità degli spazi urbani e verdi sono elemento trainante della qualità del vivere la città, sia dal punto di vista turistico che del valore e dell’appeal immobiliare». È da questo concetto che si sviluppa il nuovo Piano dell’Amministrazione nel rispetto dei principi della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico. Ecco cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi...

Innanzitutto, si procederà alla verifica di tutte le azioni pubbliche in materia di verde e qualità della vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi della politica nazionale. I primi strumenti operativi saranno il nuovo censimento, il Regolamento e il Piano del Verde. Si quantificherà la dotazione del verde pubblico in percentuale rispetto alla superficie comunale, diversificato per tipologie secondo i regimi di tutela e vincoli includendo anche le aree protette. Verrà rivisto il Censimento arboreo «traendone un bilancio che tenga conto del numero di alberi ad inizio e fine mandato». E verranno censiti anche gli spazi e le aree concesse in adozione o affidamento a terzi per una programmazione di interventi ordinari e straordinari concordati secondo un preciso cronoprogramma.

La novità più significativa è l’inserimento nel bilancio comunale dell’apposita voce del “Green Budget” per garantire e pianificare la spesa per manutenzione, gestione e monitoraggio della stabilità degli alberi quantificandone il costo di tali servizi. Si provvederà a censire ulteriormente gli alberi considerati monumentali e quindi tutelati secondo la normativa di riferimento.

