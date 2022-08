Controlli di Ferragosto a Messina, due arresti per droga

Un Ferragosto all’insegna della sicurezza è l’obiettivo del dispositivo di sicurezza discusso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e predisposto dal Questore di Messina.

Un trentatreenne messinese è stato trovato in possesso di marijuana. In zona via Palermo i poliziotti, a seguito di perquisizione personale estesa poi anche alla moto su cui il trentatreenne viaggiava, hanno rinvenuto e sequestrato 3,3 kg di droga, già suddiviso in tre diversi pacchi.

Nell’ambito degli stessi controlli, a seguito di una distinta perquisizione personale a carico di un altro messinese di anni 22, in zona San Filippo, veniva invece rinvenuta e sequestrata altra droga, verosimilmente cocaina, per un totale di 230 grammi.

I due sono stati pertanto arrestati e di trovano nel carcere Messina Gazzi.

