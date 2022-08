Guasto alla condotta fognaria: a Letojanni scatta il divieto di balneazione

È temporaneamente vietato fare il bagno a Letojanni al confine con Taormina. Si è verificato un guasto improvviso alla condotta fognaria gestita dal consorzio comprensoriale, nel territorio del comune limitrofo. Delle acque nere si sono versate nel torrente Mazzeo, al limite tra i due paesi, e sono poi finite in mare nei pressi della foce. Si sta intervenendo per eliminare il disservizio. Intanto, in attesa degli accertamenti che verranno eseguiti dagli organi di controllo, il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, ha ordinato, a scopo precauzionale, il divieto temporaneo di balneazione fino a 250 metri dal torrente.

È quindi interessata una parte del quartiere Baglio. Il comando di polizia municipale è stato incaricato di affiggere i cartelli con gli estremi del provvedimento, che è stato inviato a tutte le autorità competenti, tra cui i Ministeri della Salute e dell’Ambiente, la Regione e l’Azienda sanitaria provinciale. Il tratto in questione è quasi tutto libero da stabilimenti, ma è molto frequentato: si spera che il problema venga risolto al più presto, per non privare, in pieno agosto, i numerosi turisti di una notevole porzione di litorale. (g.r.)

© Riproduzione riservata