Tromba d'aria a Taormina: curiosità e timori

Uno spettacolare fenomeno, per fortuna senza alcuna conseguenza, è stato osservato a Taormina dove nella mattinata si è potuta notare una tromba d'aria a largo delle acque della frazione di Mazzeo, poco prima di un temporale.

Diversi turisti hanno colto l'attimo per poter scattare delle foto e non è mancata la curiosità anche da parte degli abitanti della zona, soprattutto da parte dei più giovani. Allo stesso tempo i residenti hanno evidenziato che questo particolare fenomeno naturale non è del tutto inedito nella Perla dello Ionio e si è, anzi, verificato anche in anni recenti, sempre al largo del litorale taorminese.

