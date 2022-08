Da Rometta a Torregrotta, i nodi Acavn: un nuovo commissario e un esperto

Ancora nodi al pettine per quanto riguarda la gestione dell’Azienda consortile acquedotto Vena-Niceto (Acavn). È stato nominato, da parte del Cda, un esperto economico e amministrativo, mentre dalla Regione arriva un nuovo commissario per l’approvazione dei bilanci. L’Acavn, cui fanno parte i Comuni di Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico, si avvarrà della professionalità dell’esperto Domenico Giusto. L’incarico temporaneo fino al 30 settembre 2022, sarà da lui ricoperto a titolo gratuito. Giusto, nel corso della sua carriera, ha svolto il ruolo di dirigente economico-finanziario nei Comuni di Caronia, Itala, Pagliara e Spadafora. È stato, inoltre, per dieci anni, assessore con delega al Bilancio e nell’ultimo quinquennio anche vicesindaco del Comune di Venetico. «Ho accettato questo incarico per spirito di servizio – ha detto il neo esperto –. Devo contribuire alla chiusura dei bilanci».

Dal canto suo, la Regione ha nominato un altro commissario ad acta, Vincenzo Raitano, tra i compimenti dell’Ufficio ispettivo affinché proceda alla diffida degli organi consortili, sostituendosi agli stessi in caso di inadempimento.

