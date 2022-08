Decesso in casa, in via Stefano Magri a Villaggio Aldisio a Messina dove è stato trovato morto un uomo di 63 anni. I parenti non riuscivano ad entrare nell'abitazione e hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno aperto la porta. Una volta entrati in casa gli uomini del 115 e successivamente il 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

