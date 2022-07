Tragedia a Sant'Agata, ciclista 52enne muore dopo lo scontro con un'auto

Tragedia a Sant'Agata di Militello a causa di un violentissimo scontro sul lungomare di contrada Giancola nella tarda mattinata. A perdere la vita un uomo di 52 anni, F.L., che viaggiava in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura condotta da una donna. Il ciclista, che nell'impatto ha riportato gravi ferite e traumi diffusi, è stato tempestivamente soccorso da alcuni passanti e residenti della zona, tra cui anche alcuni medici, mentre secondo quanto raccontato dai testimoni, si è dovuto attendere a lungo l’arrivo dell’ambulanza del 118 che pare sia giunta da Longi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello per le prime cure del caso, ma non c'è stato nulla da fare. Il decesso poco dopo. Sul posto Carabinieri e Polizia.

