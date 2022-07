Messina capitale della Cultura, iter avviato

Il “dossier” è in via di completamento. Candidarsi a “Capitale della Cultura” (si punta all’anno 2026 o al 2027) non è uno “scherzo”. L’iter è complesso, ci vuole innanzitutto un progetto credibile, che possa sbaragliare l’agguerrita concorrenza, composta ogni anno da tante città italiane che ambiscono a quel prestigioso titolo e non solo. Perché “Capitale della Cultura” significa ricevere un contributo milionario dallo Stato e attrarre investimenti notevoli da parte di enti pubblici e di privati, a sostegno delle iniziative promosse dal Comune per tutto l’anno. Tutte le città che lo sono state, a livello europeo e italiano, ne hanno tratto grandi benefici (come sta accadendo, per esempio, a Procida, l’isola che è stata proclamata “Capitale della Cultura” del 2022).

L’Amministrazione Basile, con il sindaco in testa, e con gli assessori alla Cultura, Enzo Caruso, agli Spettacoli, il vicesindaco Francesco Gallo, alle Politiche giovanili, Liana Cannata, e alla Programmazione dei fondi europei, Carlotta Previti, a far da coordinamento con il resto della Giunta e delle istituzioni cittadine, punta moltissimo su questo obiettivo. E il progetto “Capitale della Cultura” è già definito.

Ma prima bisogna vedere cosa deve fare il Comune sul piano tecnico-burocratico. Intanto, pena l’esclusione dal procedimento di selezione, occorre presentare una manifestazione scritta di interesse alla partecipazione al bando, almeno 48 mesi prima dell’anno in cui si vuol competere.

