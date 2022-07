La maxi operazione di febbraio a Barcellona: udienza per 67 in Corte d’Appello

Il Gip del Tribunale di Messina Simona Finocchiaro, su richiesta dei magistrati della Dda, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed i sostituti Fabrizio Monaco, Antonella Fradà e Francesco Massara, ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 9 settembre, nell'aula della Corte d'appello: vi dovranno comparire le 67 persone, tutte raggiunte il 22 febbraio scorso da misure cautelari di diversa natura perché indagate a vario titolo: tra i reati contestati l’associazione a delinquere di tipo mafioso, l’estorsione, lo scambio elettorale politico mafioso, il trasferimento fraudolento di valori, la detenzione e porto illegale di armi, l’incendio doloso; l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la detenzione ai fini di spaccio, lo sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante del metodo mafioso, o il favoreggiamento della stessa mafia. Quest'ultimo reato è stato contestato a ben 10 tra commercianti ed imprenditori di Barcellona, Milazzo che, contrariamente all'esito investigativo delle indagini, avrebbero negato di aver subito richieste estorsive e di aver subito imposizioni per l'assunzione di servizi di vigilanza mai richiesti. Per la prima volta, infatti, nello stesso procedimento giudiziario – senza ricorrere a stralci per giudizi separati – il 9 settembre dinanzi al gup Simona Finocchiaro, compariranno per rispondere di favoreggiamento nei confronti di noti esponenti mafiosi che pretendevano il pagamento del pizzo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata