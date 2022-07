Antonio Pontoriero nuovo presidente del Rotary di Milazzo

Passaggio della campana al Rotary di Milazzo che per l’occasione ha riunito soci e ospiti nel giardino della Ngonia Bay al Tono dove l’ammiraglio Giacomo Le Grottaglie ha ceduto il collare al dr. Antonio Pontoriero, noto nefrologo, nuovo presidente per l'anno rotariano 2022/2023. Una bella cerimonia, molto partecipata, cui hanno presenziato fra gli altri l'assessore comunale avv. Beatrice De Gaetano, l’ex governatore Sicilia-Malta Alfio Di Costa, il governatore eletto per l'anno rotariano 2024/2025 Giuseppe Pitari, gli assistenti del governatore Ottaviano Augusto e Tonino Borruto e rappresentati dei club mamertini e del capoluogo. Consegnati nell’occasione i “Paul Harris” ai past president Alessandro Seminara e Salvo Russo.

