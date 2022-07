Messina, guasto elettrico: domani penuria d'acqua in centro e nella zona nord

Il disservizio elettrico, su cui il gestore di energia sta intervenendo ancora in queste ore, ha causato l'arresto del flusso d'acqua dalle falde dell'Etna sino ai serbatoi che alimentano la rete idrica cittadina. Anche se in nottata l'adduzione tornasse regolare, domani si dovrebbe erogare con minori quantitativi e in fasce orarie ridotte sia nel centro urbano che nella riviera e nelle zone collinari sino a Faro, ovvero inclusi i villaggi di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore. Per questo, si raccomanda un uso responsabile della preziosa risorsa idrica. Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito dell'Amam e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090-3687722 o sulla pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam.

