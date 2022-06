S. Stefano, auto si ribalta e va a fuoco. Ragazza salva grazie al coraggio degli amici

Un gravissimo incidente quello che si è verificato la scorsa notte sulla ss 113 direzione Messina, tra S. Stefano e Caronia. Una auto, con a bordo una ragazza appena ventenne, si è ribaltata su un tratto di strada nel quale l'asfalto era stato scarificato per lavori di manutenzione. Tornava da una festa di compleanno, aveva appena accompagnato a casa l'amica quando ha perso il controllo della sua Fiat500, andando a sbattere contro il guard rail prima di ribaltarsi.

E' stato lì che, a causa dell'impatto, il veicolo è andato in fiamme, mentre le ragazza era intrappolata dentro. Provvidenziale l'arrivo di un "passante", che ha subito cercato aiuto in un lido balneare nei pressi del luogo dell'incidente. Sono subito accorsi alcuni giovani che hanno prima rimesso in sesto l'auto e poi estratto la conducente dalle lamiere, scongiurando il peggio. La ragazza si trova ora ricoverata in ospedale a Sant'Agata di Militello, avrebbe riportato ustioni ad un a gamba, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alla municipale, anche i vigili del fuoco di Sant'Agata.

