Trasferimento del Poliambulatorio di S. Agata Militello, incertezze sul destino degli uffici

Sta suscitando preoccupazione e perplessità nella comunità locale la notizia rivelata sabato dalla “Gazzetta del Sud” circa il trasferimento d’urgenza disposto dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina del poliambulatorio e degli uffici del distretto sanitario di via Catania a S. Agata Militello.

Secondo quanto emerso l’Ufficio tecnico dell’Azienda avrebbe fatto eseguire di recente alcune verifiche strutturali in quegli immobili individuati nel piano operativo regionale per ospitare le strutture previste ai fini della distribuzione delle risorse del “Pnrr”. Proprio la sede di via Catania è stata a suo tempo designata per uno dei cinque ospedali di comunità della provincia da 20 posti letto, a supporto dell’esistente presidio ospedaliero, di una casa di comunità, trenta medici in ambulatorio per 12 ore 6 giorni su 7 e continuità assistenziale notturna e festiva, ed infine di una centrale operativa territoriale.

L’esito delle verifiche sismiche ha però fatto emergere l’inadeguatezza della struttura alle normative vigenti, ragion per cui la direzione generale ha invitato i responsabili a predisporre in breve il trasferimento temporaneo dei servizi allocati nell’immobile santagatese.

Sulla destinazione di ambulatori, dipartimenti e uffici non c’è però al momento alcuna certezza. L’idea dovrebbe essere quella di spostare gli ambulatori nel vicino ospedale, per quanto consentano i già risicati spazi a disposizione e considerando anche che sono tutt’ora in corso i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata