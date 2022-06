Taormina, entro luglio saranno in funzione le prime tre sale operatorie

Schiarita all'orizzonte su alcune emergenze dell'ospedale di Taormina. Si è svolto infatti nelle scorse ore un sopralluogo operativo al "San Vincenzo" del commissario straordinario dell'Asp Messina, Bernardo Alagna, e nell'occasione era presente anche il direttore sanitario dell'azienda, Domenico Sindoni.

I vertici dell'Asp hanno avuto modo di constatare la situazione in atto in alcuni reparti del presidio di contrada Sirina, confrontandosi con il direttore sanitario dell'ospedale, Paolo Cardia, su quelle che potrebbero essere le soluzioni per fare fronte alle emergenze che si stanno verificando su più fronti.

«Sono già state attivate le procedure sia per la mobilità regionale ed anche fuori dalla Sicilia, nonché le relative procedure concorsuali per le carenze nelle varie operative. Siamo consapevoli dei problemi di questo ospedale e faremo il possibile per affrontarli e risolverli» ha detto Alagna.

Si va, insomma, verso una svolta, in particolare, sulla consegna da tempo attesa delle prime tre sale operatorie che rientrano nel piano di ristrutturazione del blocco operatorio del “San Vincenzo”. In sostanza tre sale sono già quasi pronte da alcuni mesi, mentre per le altre tre, che sono poi quelle attualmente utilizzate, c’è da stabilire i tempi esatti di esecuzione dei lavori per evitare che si verifichino analoghi ritardi.

