Messina, parcheggio d’interscambio a S. Margherita, disco verde

Emesso il 21 giugno scorso e pubblicato due giorni dopo un decreto a cui la nuova Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile può brindare. In realtà, si raccoglie un bel frutto in un terreno già seminato e arato, in primis, dall’assessore comunale alla Mobilità Salvatore Mondello, riconfermato nel suo ruolo e nelle sue deleghe. L’assessorato regionale delle Infrastrutture-dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha acceso il semaforo verde su un’opera facente parte di un più ampio disegno volto a rivoluzionare il sistema dei trasporti cittadini: la realizzazione del “Parcheggio di interscambio a raso Santa Margherita”.

In particolare, il dirigente generale Fulvio Bellomo ha firmato un provvedimento con il quale è ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori, per un costo totale pari a 1.085.082,64 euro, e 89.762,91 euro per quota di indennità di esproprio, oltre all’importo presunto di 10.000 euro per spese di pubblicità di bandi e avvisi di gara, a valere sui fondi resi disponibili dal Comune di Messina. Insieme al parcheggio di Giostra era l’unico di un pacchetto di 14 non ancora andato in appalto, proprio a causa delle definizione di un esproprio. L’assessore Mondello aveva toccato una tappa fondamentale nell’iter finalizzato a rivoluzionare il sistema degli spostamenti sul territorio comunale il 29 ottobre.

