Messina, riapre il viadotto Ritiro

Lunedì prossimo, alle 11, sarà aperto il primo tratto del nuovo viadotto Ritiro (solo una corsia, quella di marcia). La Toto Costruzioni ha infatti completato la carreggiata che conduce da Messina verso Villafranca. Completati anche tutti i collaudi e le verifiche da parte del Consorzio Autostrade Siciliane, pertanto tutte le procedure possono dirsi ultimate e finalmente, quasi 10 anni dopo la riduzione della carreggiata per le critiche condizioni strutturali del viadotto, si potrà tornare a viaggiare lungo questo importante ponte.

Ma ovviamente non sono ancora completati i lavori complessivi: manca la ricostruzione dell’altra carreggiata, quella che va verso Messina da Palermo, per la quale occorrerà attendere almeno il prossimo autunno.

Sulla carreggiata che sarà aperta lunedì si viaggerà ancora su una sola corsia, ma quantomeno con una maggiore sicurezza.

