Capo d’Orlando, Nino Mazzone da record: patente rinnovata a 100 anni

Rinnova la patente a quasi 101 anni e così non manca agli appuntamenti giornalieri con i propri cari sepolti nel cimitero di Capo d’Orlando. “Si, ero proprio in ansia per questo appuntamento per il rinnovo della patente. Temevo che la mia veneranda età condizionasse negativamente l’esaminatore tanto da non rinnovarmi il documento di guida poi però tutto è andato bene” Quindi? “Guiderò sino a 102 anni, perché il rinnovo è sino al 14 ottobre 2023 e intanto oltre al cimitero potrò accompagnare la mia governante Virginia a fare la spesa al mercato ed al centro commerciale. Lei non ha la patente e non guida” .

Virginia, rumena di Bucarest è da cinque anni con il signor Nino e non perde l’occasione per esprimere tutta la sua gioia di essere a casa Mazzone: “E’ veramente un signore, don Nino. E’ gentile e garbato e pensi, secondo me guida meglio del figlio Francesco. Sta attento agli incroci e poi dà sempre la precedenza ai pedoni”.

Archiviata la prima pagina degli appuntamenti del 2022, il signor Nino ne ha altre due in agenda e tanto importanti. Quello del 14 ottobre per il 101esimo compleanno e quello dell’11 dicembre quando si recherà a Palermo per la festa dei cento anni del suo amico carabiniere Antonino Monterosso. Per l’occasione dovrebbe rincontrare l’europarlamentare Caterina Chinnici che Mazzone conosce bene perché per tanti anni fu nella squadra antimafia del papà, il giudice Rocco Chinnici.

