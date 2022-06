Messina, "sbloccare subito i lavori per il nuovo Pronto soccorso del Policlinico"

"Sbloccare lo stallo in atto delle opere e completare immediatamente i lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso generale nel Padiglione E del Policlinico di Messina". Lo chiede Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, in una interrogazione all’assessore regionale della salute Ruggero Razza. Amata ricorda che il 18 dicembre 2020 per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del pronto soccorso del Padiglione E, l’Azienda Policlinico “G. Martino” ha trasferito il pronto soccorso generale con osservazione breve intensiva nel Padiglione C.

“Da quella data – scrive Amata - il personale sanitario opera in una tenda in una sorta di pre-triage in balìa di chiunque volesse compiere azioni violente nei loro riguardi e manca persino un ambulatorio dedicato ai codici bianchi e verdi che decongestionerebbe i locali inadeguati che risultano in ogni momento sovraffollati”. Secondo una prima stima, i lavori avrebbero dovuto essere completati nell’arco di 6 mesi, “ma – sottolinea il capogruppo di Fdi all’Ars - ad oggi non si ha contezza dello stato dell’arte e risultano fermi, mentre Il personale con estrema professionalità e con appena tre stanze a disposizione riesce a garantire il diritto alla salute della parte più popolosa della città. La situazione – conclude Amata - non è più sostenibile, né per il personale impiegato nel servizio, tantomeno per l’utenza, alla quale non si riesce più a garantire un adeguato standard qualitativo dei servizi”.

