Messina, bambino di 11 anni scomparso a Larderia. Ritrovato dopo tre ore, si era perso in campagna

Una famiglia di Larderia per alcune ore in forte apprensione in seguito alla scomparsa di un bambino, inghiottito nel buio, svanito nel nulla. Ma poi, a tarda notte, il lieto fine. Un’intera comunità col fiato sospeso per la sorte di un undicenne, di cui si erano perse le tracce intorno alle 19.30. Era andato a dare da mangiare ai cani, in un terreno privato di Larderia Inferiore. Ma non si sapeva se avesse portato a termine quel compito. Una certezza: non aveva fatto più ritorno a casa. A denunciare l’episodio, i familiari del piccolo. A quel punto, sul posto si sono fiondati gli agenti della Squadra volante della Questura di Messina, per raccogliere le prime testimonianze ed effettuare un sopralluogo nei luoghi indicati dai familiari. Poi, intorno alle 21.30, la polizia ha chiesto il supporto del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la cui centrale ha inviato nella zona sud due squadre. Setacciata la zona inferiore di Larderia, nei pressi di un ponte. Alle ricerche si sono uniti alcuni residenti nel villaggio. Poi, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, la buona notizia: il bimbo è stato trovato. Si era perso in campagna. Sospiro di sollievo.

