Barcellona, piscina chiusa da tre anni: vecchie tubazioni da sostituire

Resta ancora chiusa al pubblico la piscina comunale del quartiere Petraro, che ormai da 3 anni non è utilizzabile ma attende una ristrutturazione degli impianti che tardano ad essere completati, così come emerso dalle ultime ricognizioni. I recenti interventi per la struttura, collocata tra le sterpaglie e l'incuria in una tra le aree più popolose, purtroppo, non sono valsi a dare attuazione ai proclami che negli anni scorsi davano l'impianto in procinto di riaprire per lo sviluppo sociale e sportivo della città. Giovani ed adulti saranno costretti a migrare ancora verso strutture private o in altri paesi del comprensorio. Almeno fino a quando non si concretizzeranno opportunità derivanti dalla partecipazione dell'Ente a bandi destinati allo sport, all'inclusione o all'edilizia pubblica. A confermarlo è stato l'assessore allo sport Roberto Molino, fino a pochi mesi fa titolare della delega ai lavori pubblici. «L'impianto non è a norma e non è nelle condizioni di garantire i necessari parametri di sicurezza», sottolinea l’esponente dell'esecutivo Calabrò, intervenuto nell'ultimo question time di Palazzo Longano per rispondere all'interrogazione del gruppo Città Aperta.

