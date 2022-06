Referendum, Messina verso il no a Montemare

In 113 sezioni ufficialmente scrutinate su 253 il no si attesta sul 64%. Finisce quindi, con il netto rifiuto degli elettori messinesi, il tentativo di creare un comune autonomo nelle 12 frazioni corrispondenti ai territori dell'ex xii e xiii quartiere . Comincia ora l'obbligo, da parte dell'amministrazione guidata dal nuovo sindaco Basile, di avviare un confronto per affrontare e risolvere i problemi del decentramento politico-amministrativo.

DATI UFFICIOSI

Voti Percentuali

SI' 11972 (35.38%)

35.38%

NO 21865 (64.62%)

