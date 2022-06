Milazzo, gli studenti campioni italiani di badminton ricevuti al Comune

Gli studenti dell’istituto “Majorana” di Milazzo che nelle scorse settimane si sono laureati campioni italiani di badminton alle finali nazionali di Rovereto sono stati ricevuti oggi a palazzo dell’Aquila dal sindaco Midili e dall’assessore allo sport Nicosia per ricevere un riconoscimento dopo questa straordinaria affermazione.

La squadra milazzese, che tra l’altro rappresentava anche la Sicilia, è stata protagonista di un cammino sportivo trionfale, mettendo in fila di seguito la Liguria, l'Umbria, il Trentino, il Piemonte e nella finale l'Emilia Romagna. Ad accompagnare i ragazzi (Davide Salmeri, Rumesh Adikari, Luca Pio Napoli e Danilo Lipari) il prof. Sergio Minniti, che è il loro coach, e il dirigente scolastico del “Majorana”, Rinaldo Nunzio Anastasi, il quale ha sottolineato come la scuola sia ormai un polo d’eccellenza nel settore della didattica, dell’attività connessa all’attività imprenditoriale e di collegamento al mondo del lavoro e adesso anche nello sport.

Un istituto che è riuscito ad accrescere la propria immagine, col passar degli anni, anche a livello nazionale”. Il prof. Minniti ringraziando i 4 ragazzi partecipanti ha sottolineato come il risultato sportivo sia nato a scuola e non fuori, proprio per la scelta, negli anni passati, di puntare su discipline alternative a quelle tradizionali come la pallavolo o il calcio, e “anni di lavoro oltre a dare un grande ritorno di immagine alla scuola e alla città di Milazzo, mi hanno permesso oggi, alle soglie della pensione, di vivere un'emozione che serberò tra i ricordi più dolci della mia carriera scolastica”.

Un plauso ai ragazzi anche dal sindaco Pippo Midili e dall’assessore Antonio Nicosia. “Siamo orgogliosi di poter plaudire ai successi di ragazzi che oltre a distinguersi nello studio, si affermano nello sport. Un successo che ancora una volta permette a Milazzo di avere una ribalta nazionale”.

