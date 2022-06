A Barcellona meno di 40.000 abitanti, non frena il declino economico

Diminuiscono gli abitanti di Barcellona. L'ultimo rapporto Istat sulla popolazione residente regala una fotografia a tratti impietosa, un declino verticale che sembra fare rima con impoverimento. Carenza di servizi al cittadino e mancanza di spirito imprenditoriale sono solo alcune delle ragioni del depauperamento demografico. Dati allarmanti che, dopo oltre 30 anni, registrano un arretramento avvalorato anche dai numeri: l’1 gennaio di quest'anno sono 39.839 abitanti. Si scende sotto l'asticella dei 40 mila, dato raggiunto ad inizio anni 90, quest'ultimo propedeutico della crescita registrata tra il 1861 e il 1951, quando si passò dai 20 mila abitanti fino ai 30 mila della metà del secolo scorso. Altro dato emblematico riguarda la presenza di stranieri sul territorio: l'ultimo dato 2021 ne contava quasi 2500 (6,1%), duecento meno dei 2700 dell'anno prima (6,6 %).

Tra gli stranieri diminuisce soprattutto i romeni, solo in parte recuperata da magrebini e subsahariani. Questo a ragione di una crisi generale del lavoro, sia nel pubblico che soprattutto nel privato, sostenuta da un'offerta ridotta e da salari sempre troppo bassi. «L’arretramento demografico è collegato sia a una ripresa delle migrazioni che ad una diminuzione della natalità e si accompagna a un costante innalzamento dell’età media e all’invecchiamento dei residenti», come sottolinea un estratto della ricerca condotta dalla prof. Domenica Farinella, associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro al Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, nell'ultimo report della povertà prodotto dall'Arcidiocesi di Messina in collaborazione con la Caritas. Fatta qualche eccezione, il tessuto economico cittadino ha ricevuto una spallata già con la crisi a cavallo tra il 2007 e il 2008, che oggi appare più evidente anche per la chiusura di esercizi commerciali e la fuga di alcuni imprenditori che hanno riconvertito o spostato l'offerta altrove.

