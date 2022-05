Venetico, stabilizzati otto impiegati: un sogno che diventa realtà

Nuova conquista sul piano del lavoro per gli Lsu (ex Asu) del Comune di Venetico, che hanno finalmente raggiunto la stabilizzazione. Un traguardo tagliato con grande emozione. Nello specifico, si tratta della stabilizzazione del personale impegnato in attività socialmente utili (7 unità di cui 3 di categoria C e 3 di categoria B, tutti a part-time a 24 ore settimanali e di un’unità di categoria A part-time a 18 ore settimanali), con decorrenza programmata al prossimo primo giugno. Obiettivo che si è reso possibile mediante l'utilizzo dei contributi ausiliari quinquennali previsti da due specifici articoli della legge regionale, oltre che dalle somme aggiuntive attualmente utilizzate per l’integrazione oraria e/o di utilizzo del personale predetto (39mila e 961 euro complessivi registrati a carico dell’annualità 2021 del bilancio comunale), nel rispetto della dotazione organica, del budget assunzione e delle norme di finanza pubblica, tenendo conto che tale personale è indispensabile per garantire e assicurare il buon andamento della macchina amministrativa e per lo svolgimento adeguato dei servizi di competenza.

