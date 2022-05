Messina, omicidio Lorena Quaranta: chiesto l'ergastolo per Antonino De Pace

Il Pm Roberto Conte ha chiesto l'ergastolo per Antonino De Pace, il fidanzato di Lorena Quaranta, infermiere calabrese 28enne reo confesso dell’uccisione della giovane di Furci Siculo avvenuta il 31 marzo del 2020 in piena fase pandemica del primo drammatico lockdown.

Lo scorso febbraio era stata stabilità l'imputabilità del giovane dopo il deposito della perizia che acclarava come non ci fossero elementi tali per configurare un quadro psichiatrico.

