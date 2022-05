Maltempo, interrotto il collegamento viario tra Pace e San Filippo del Mela

Le raffiche di vento che si sono registrate nella giornata di venerdì scorso hanno spezzato alcuni rami degli alberi presenti all'inizio della via Cucugliata (in direzione Archi) e fatto cedere dei cavi della linea telefonica.

Il preoccupante episodio per fortuna non ha provocato danni, ma ha certamente messo in allarme cittadini e amministratori. Per questa ragione, la via Cucugliata, strada intercomunale di Pace del Mela e San Filippo del Mela, è stata momentaneamente interdetta al transito pedonale e veicolare con due specifiche ordinanze emesse dai responsabili della polizia municipale. Lo stesso Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina ha comunicato di essere intervenuto nell'arteria a causa del rischio derivante dalla presenza dell'alberatura, posta a margine della carreggiata nel territorio di entrambi i comuni. A questo si aggiunge che non si può escludere, per il futuro, considerata l’altezza degli alberi e l’eventuale presenza di vento, che si possa verificare la rottura o il distacco di altri rami.

