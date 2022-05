Messina, 35enne deceduto in casa: tragica scoperta dei genitori

Un uomo di 35 anni, Alessio Maimone, è deceduto nella propria abitazione dell’Annunziata. Era disteso sul pavimento quando i genitori sono rientrati a casa e lo hanno trovato in quella posizione. Immediata la chiamata ai soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dell’ambulanza dall’ospedale Piemonte, infatti, il 35enne, che era in quarantena causa Covid, era già deceduto. Si tratterebbe di una morte naturale, ma sarà il medico legale a stabilirne le cause. Non è esclusa l'autopsia. Sul posto anche gli uomini delle Volanti, che hanno avviato le indagini. Nessun segno di violenza.

© Riproduzione riservata