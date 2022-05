Guasto elettrico questa mattina in contrada Serri a Sperone. Una dozzina di famiglie senza corrente elettrica dalle 4 di questa mattina. E l'Enel sta ancora lavorando per risolvere il problema. Le utenze rimaste senza fornitura elettrica sono 62 e le vie interessate sono via Forte, via Ingegneri, vico Serio Buono, tutte nella zona di Sperone alto.

