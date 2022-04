Messina, nascondevano in casa 105 chili di marijuana: condannati a 4 anni

È arrivata la condanna per i due uomini che nell’ottobre del 2021 vennero bloccati dalla polizia in un appartamento del centro città con ben 105 chili di marijuana. Si tratta di del 31enne Gianfranco Burrascano, e del 33enne Francesco D’Arrigo, che ieri sono comparsi in udienza preliminare davanti al gup Eugenio Fiorentino e sono stati giudicati con il rito abbreviato.

Ai due, che sono stati assistiti dall’avvocato Salvatore Silvestro, il giudice ha applicato la pena di 4 anni di reclusione e 40mila euro di multa, considerando lo “sconto” di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Inoltre il giudice li ha dichiarati interdetti dai pubblici uffici per cinque anni, ha disposto la confisca e distruzione di tutta la droga a suo tempo sequestrata e la restituzione al proprietario dell’auto che fu requisita.

Nei primi giorni di ottobre del 2021 nel corso di una operazione congiunta di polizia, tra investigatori della Mobile e agenti delle Volanti, venne effettuata una perquisizione in un appartamento di via S. Maria dell’Arco. E appena varcarono la soglia dell’abitazione i poliziotti avvertirono l’inconfondibile odore di “erba”. Perlustrando le stanze della casa scovarono sei borsoni di colore nero, che nascondevano ben 105 chilogrammi di marijuana.

