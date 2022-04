Messina, manutenzione del verde in affidamento per 2 anni

Messinaservizi Bene Comune sta coordinando, in qualità di Stazione appaltante, un prezioso intervento milionario che si aggiunge a quanto avvenuto negli anni passati. Si tratta del “Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Messina-Operazioni di potatura, sfalcio e diserbo aree comunali”, per la durata di 24 mesi.

Il bando di gara è già stato pubblicato e ha come rup l’ingegnere Benedetto Alberti. In corso di svolgimento una procedura aperta telematica con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara fissato in 5.036.925,40 euro, scadenza il prossimo 30 maggio. L’appalto è suddiviso in sette lotti: 1 Zona sud, con importo a base di gara di 857.907,66 euro; 2 Zona centro (857.907,66 euro); 3 Zona nord (857.907,66 euro); 4 Zona sud (457.923 euro); 5 Zona centro-sud (773.678,21 euro); 6 Zona centro-nord (773.678,21 euro); 7 Zona nord (457.923 euro). Nel bando predisposto dalla società guidata dal presidente Pippo Lombardo si evince che l’appalto concerne servizi di manutenzione del verde pubblico del Comune di Messina, nello specifico «operazioni di potatura, sfalcio e diserbo delle aree comunali, a regola d’arte comprese, aiuole, aree verdi, argini e cigli stradali e in genere tutto il verde pubblico da effettuarsi nell’ambito del territorio comunale di Messina. Il servizio sarà svolto nel rispetto di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti, delle loro successive modificazioni e/o di nuova istituzione, riguardanti la tutela e la salvaguardia delle piantagioni in genere, nonché in ottemperanza a tutte le disposizioni relative alla salvaguardia della pubblica sicurezza, incolumità e igiene, sulla tutela dall'inquinamento e a quanto previsto dal Codice della strada».

