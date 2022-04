Messina, la riqualificazione della palestra di Ritiro tocca a una società

Non andato a buon fine un primo tentativo, adesso Palazzo Zanca ci riprova con una formula differente. Nuovamente sotto i riflettori la valorizzazione della storica palestra di Ritiro. Un luogo simbolo dello sport in città, specie per quel che concerne la pallacanestro e la pallavolo, praticate da intere generazioni di messinesi nella struttura di Giostra. Il dipartimento comunale Servizi alla persona e alle imprese, guidato dal dirigente Salvatore De Francesco, ha confezionato l'avviso pubblico “Palestra Ritiro, procedura per l'individuazione di associazione o società sportiva senza fini di lucro interessate a riqualificare e gestire impianti sportivi comunali”. Lanciata una procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa e importo a base di gara di appena 1 euro. Data di scadenza per la presentazione delle offerte individuata nel 9 maggio prossimo.

«Riqualificare e gestire gli impianti sportivi, per un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile» è tra le mission dell'Amministrazione - si legge nell'avviso - visto che questa «riconosce all'attività sportiva svolta negli stessi impianti un'importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini». Quindi, le associazioni e società sportive senza fini di lucro interessante possono presentare istanza di partecipazione con proposta progettuale (tecnica e gestionale), accompagnata da un Piano di fattibilità economico finanziaria. La gestione della struttura sarà gratuita e non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente. Inoltre, qualsiasi tipo di spesa è a carico degli interessati. Quanto alla durata, «in virtù della citata normativa di riferimento, la durata minima prevista per l'affidamento della gestione gratuita è di 5 anni, che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti come da Piano di fattibilità tecnico economica», recita l'atto.

