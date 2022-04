Messina, inaugurata la nuova sede del liceo Seguenza

Una laboriosa opera di “ricostruzione” legata alla necessità di creare spazi adeguati al percorso di crescita e formazione dei giovani, promotori di una nuova stagione sociale e culturale della quale la scuola è portavoce privilegiata. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo plesso del liceo scientifico Seguenza, all’Istituto delle Ancelle riparatrici di viale Regina Margherita, per decenni punto di riferimento di tantissime generazioni che si sono formate sotto la guida delle religiose fondate dal venerabile Antonino Celona.

Dal mese di novembre scorso 21 classi del liceo sono state collocate nella struttura presa in affitto dalla Città Metropolitana a conclusione di un percorso lungo e complesso. Garantire a studentesse e studenti una sistemazione dignitosa all’interno di ambienti adeguati non solo dal punto di vista strutturale e delle innovazioni tecnologiche (con la realizzazione di laboratori di fisica, chimica, informatica e artistici) era l’obiettivo che la dirigente Lilia Leonardi si era posta sin dal suo arrivo alla guida dello storico liceo, sei anni fa.

