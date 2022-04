Covid a Messina e provincia: 8.426 attuali positivi e 4 decessi

Secondo i dati dell’ufficio commissariale Covid Messina, sono 8.426 gli attuali positivi in tutto il territorio provinciale e 1.163 casi giornalieri. In città, invece, sono 3.564 gli attuali positivi e 460 i casi in un giorno.

Sono 4 i decessi, mentre 136 i ricoveri, di cui 18 in terapia intensiva, così suddivisi: 76 al Policlinico (9 in rianimazione), 21 al Papardo (9 in rianimazione), 18 al Piemonte, 20 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona PG. E 1 al “Barone Romeo” di Patti.

© Riproduzione riservata