Milazzo, polemiche sui lavori di piazza Marconi: la minoranza chiede un confronto

Riqualificazione di Piazza Marconi e Vecchia Stazione Fs, dibattito sempre più aperto a Milazzo. Adesso la questione potrebbe arrivare anche in Aula consiliare. L’esponente della minoranza Antonio Foti ha infatti chiesto all’Amministrazione, rispetto alle posizioni espresse dalle associazioni e dalle forze politiche cittadine, di aprire un confronto e un dibattito con l'obiettivo di migliorare le previsioni inserite nella progettualità presentata.

“Crediamo sia importante – afferma Foti – anche per capire se all’interno dello spazio di Piazza Marconi il volume del verde pubblico verrà modificato rispetto all'attuale situazione e quali interventi l'amministrazione intende porre in essere al fine di tutelare ed eventualmente implementare le aree a verde dell'area riguardante la piazza”. Il consigliere chiede altresì se “all'interno del progetto presentato è prevista la rimozione del mosaico raffigurante lo stemma civico o una nuova sua ricollocazione sempre nell'area riguardante Piazza Marconi e quali sono state le motivazioni che hanno indotto gli uffici comunali a non prevedere nella progettualità la fontana che insiste oggi sulla piazza".

Inoltre “se la Giunta Comunale ha avuto confronti di merito con gli Uffici rispetto alla situazione riguardante lo stato di abbandono della struttura della Vecchia Stazione nell'ottica di una riqualificazione e di un suo riutilizzo a finalità pubbliche, sociali e culturali anche in considerazione della programmazione del nuovo ciclo dei fondi strutturali europei”.

© Riproduzione riservata