Barcellona, area di parcheggio in un terreno confiscato alla criminalità

L’Amministrazione Calabrò, su indirizzo dell’assessore al ramo Paolo Pino, parteciperà al bando pubblicato dall’Agenzia per la Coesione territoriale per realizzare un parcheggio nel terreno confiscato alla criminalità organizzata di via San Rocco, ubicato in una delle arterie interne ricadenti nella frazione balneare di Calderà. Il bando, rivolto a progetti di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati presenti nelle regioni del Mezzogiorno, mira al finanziamento di opere di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o adeguamento di aree che potranno così essere restituite alla collettività per fini istituzionali, sociali o economici, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità. Tra l’altro, nell’ambito delle possibili destinazioni d’uso, ai fini della graduatoria finale saranno premiati con un punteggio aggiuntivo i progetti indirizzati a creare all’interno del bene confiscato centri antiviolenza per donne e bambini, case rifugio, asili o micronidi. Quest’ultimo non è il caso di Barcellona, che su metà di un’area di quasi 1500 metri quadrati intende realizzare un parcheggio destinato ad accogliere una cinquantina di mezzi. Come annunciato, l’opera si farà a prescindere dell’ammissione a contributo pubblico.

