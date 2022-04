Giardini Naxos, la “Ztl” parte tra pochissimo. Prove tecniche per l’estate

“Zona a traffico limitato” estiva: si scaldano i motori, sin da subito, a Giardini Naxos. L'Amministrazione comunale ha infatti deciso l'istituzione della” Ztl” sul lungomare Tysandros nel periodo estivo ed il provvedimento scatterà già da questo mese.

Lo ha deciso con apposita ordinanza il sindaco Giorgio Stracuzzi, che ha così anticipato i tempi rispetto agli anni scorsi per l'attivazione della “Zona a traffico limitato” nella località turistica, e che stavolta partirà ad aprile e viene intanto prevista anche per maggio e giugno.

In attesa della successiva ordinanza, che poi riguarderà tutto il periodo di luglio ed agosto, Stracuzzi ha ordinato la “Ztl” per «i giorni festivi infrasettimanali dei mesi di aprile, maggio e giugno, dal 18 aprile 2022, e precisamente per le date del 18, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, nonché per tutte le domeniche di giugno, nelle vie Lungomare Naxos e Tysandros, nel tratto che è compreso tra la Via Dalmazia e la Via Erice».

Si tratta, in sostanza, del primo test generale in cui si sperimenterà la “Zona a traffico limitato” nella fase ancora iniziale della stagione turistica. Il tutto in vista poi del momento centrale e di maggiore intensità in termini di presenze nel territorio della seconda stazione turistica siciliana.

